Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом 24 декабря в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что с сегодняшнего дня теплопоставщики могут переcсчитать платежки.

«По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти», – написал Гончарук.

Премьер обратился к городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

«Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность – на власти на местах», – отметил Гончарук.

Сума в платіжці за тепло має знизитись до 30% ❗️Уряд сьогодні ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці… Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Teisipäev, 24. detsember 2019

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке «отдельной программы», которая позволит в два раза снизить тарифы на отопление.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 27 ноября заявлял, что цена на газ для населения этой зимой не вырастет.

27 ноября Кабинет Министров Украины установил для участников программы «Гарантированная цена на газ» фиксированную цену, которая не будет меняться до конца отопительного сезона 2019–2020 годов. Население и теплокоммунэнерго Украины с 1 января 2020 года автоматически становятся участниками программы и будут покупать у НАК «Нафтогаз» газ по цене 6,96 грн/м³ (без учета затрат на транспортировку).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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