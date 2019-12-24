Мнение: Дыра в бюджете США, закон о трёх преступлениях и миллионные штрафы за спам

1. Американцы, как известно, уже много-много лет живут не по средствам. Дефицит государственного бюджета США достиг недавно поистине грандиозной суммы – почти триллион долларов. И немудрено! Необходимо оказывать социальную поддержку погрязшему в кредитах населению и спонсировать гигантскую военную машину, которая жрёт денег больше, чем все прочие армии мира вместе взятые. Об опасности превращения дефицита в схлопывающуюся чёрную дыру, которая затянет в себя американскую экономику, пишет аналитик Иван Данилов:

https://ria.ru/20191218/1562495197.html

Даже перманентно оптимистичная американская финансовая пресса постепенно приходит к выводу, что бюджетный дефицит США начинает создавать сложности, с которыми уже трудно справиться Федеральной резервной системе. Финансовую систему наших заокеанских партнеров можно сравнить с нестабильным реактором, а их центральный банк пытается сделать так, чтобы взрыва все-таки не произошло, причем удержать этот «реактор» под контролем становится всё сложнее.

Американская привычка жить не по средствам стала до такой степени масштабной, что даже печатного станка для закрытия финансовых дыр уже не хватает для защиты финансовой системы от токсичных последствий. По большому счёту, значительная часть благосостояния увядающего мирового гегемона после 2008 года строится на постоянном увеличении уровня государственного долга и бюджетного дефицита, совмещённом с сохранением очень низких процентных ставок для экономики в целом. В этом смысле экономику США можно сравнить с велосипедом, у которого одна педаль — это низкие ставки, другая — рост бюджетного дефицита, который финансируется за счёт роста госдолга. Если вдруг растут ставки по кредитам или если бюджетный дефицит не может расти дальше, то экономика сначала замедляется, а потом начинает падать.

Сейчас рынок боится, что бюджетный дефицит дошёл до уровня, который сломает эту схему. Практика 2018 года наглядно показала, что американские финансовые рынки (да и экономика в целом) при повышении долларовых ставок (то есть стоимости кредитования в экономике) начинают разваливаться буквально на глазах. <…>

…Федрезерву приходится затыкать «дыры» на 86 миллиардов долларов каждый день. Если описать ситуацию в максимально упрощённых и грубых терминах, то на рынке наблюдается катастрофический дефицит желающих одалживать деньги под залог американских государственных облигаций (которые, по крайней мере, в теории) являются безрисковым активом и должны расхватываться потенциальными кредиторами как горячие пирожки.

2. Вот тут читатель рассказывает про опыт США в борьбе со спамерами, который нам было бы неплохо перенять:

https://olegmakarenko.ru/1746925.html?thread=717991917#t717991917

mikexerov: Надо брать пример у США, которые продвинулись в этом деле весьма далеко. Есть чёткие правила для рассылки сообщений, но главное, каждое [сообщение] должно содержать ссылку, по которой можно заблокировать будущие рассылки. Наказание за нарушение правил: штраф в 42 тысячи долларов за каждое такое сообщение. По поводу звонков домой телемаркетёрами. В США есть специальный сайт, на котором можно ввести свой номер телефона в федеральную базу, и тебе не могут звонить. Как это ввели лет 10 назад, так звонки практически прекратились. А до этого был просто кошмар. Конечно, эти меры не приводят к 100% результату, но большинство так называемого спама – это рекламные рассылки конкретных компаний, и с такими нарушителями эти меры весьма эффективны.

42 тысячи долларов – это 2,6 миллиона рублей по нынешнему курсу. Весьма жёсткое наказание для спамеров, однако с учётом того, сколько времени они впустую отнимают у многих тысяч людей, штраф выглядит даже мягким.

3. Читатели пишут, что того хулигана, который сжёг радужный флаг меньшинств, посадили бы на тот же срок и за любое другое преступление, даже за кражу пиццы у велосипедиста:

Говорить о том, что Мартинез получил 15 лет исключительно за сжигание флага — значит неточно излагать юридическую ситуацию.

Дело в том, что в США есть поправка под названием three-strikes law (закон трёх нарушений). Её попринимали многие штаты с начала 1990-х. Суть проста: после третьего преступления преступнику дают срок значительно больший, чем подразумевает статья – такая вот борьба с рецидивами. В некоторых штатах вообще 25 лет или пожизненное заключение. Законодатели сочли, что если после двух судов до человека не дошло, что не надо идти против закона, то он настолько испорчен, что общество нуждается в изоляции от него.

Именно под этот каток попал Мартинез: в прошлом он уже привлекался к ответственности: один раз за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения, второй я не нашел за что (но этот второй раз был, он упоминается в деле). Это делает его habitual offender и подводит под действие этого самого three-strikes law. Таким образом, причина здесь лишь частично в ЛГТБ-флаге и борьбе с преступлениями на почве ненависти (hate crimes).

Если бы Мартинез украл пиццу — результат был бы тот же. Это не шутка, в США есть реально получившие 25 лет по этому «закону трех преступлений» за кражу пиццы или нескольких видеокассет или какой-то мелочи из гольф-клуба:

https://en.wikipedia.org/wiki/Three-strikes_law#Application

Подробный разбор юридической ситуации Мартинеза:

https://reason.com/2019/12/20/a-15-year-sentence-for-burning-a-stolen-gay-pride-flag-is-not-justice/

Источник: Место для дискуссий

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