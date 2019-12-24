Мнение: Стереотипы рухнули: серб о поездке в Россию

Драган Николик родился я в Майданпеке – маленьком городке на востоке Сербии. Он очень любит природу и горы, и вот когда появилась возможность познакомится с природой и культурой самой большой страны с мире, Драган не смог отказаться. В интервью ru_open впечатления серба о провинциальной России и разрушение стереотипов о стране:

Принятие решения

Долгое время Транссибирская магистраль казалась мне фантастическим приключением, на которое я вряд ли когда-нибудь решусь, но поскольку в последние годы я стал чаще путешествовать, чтобы поднабраться опыта для своей работы, идея этого приключения стала более реалистичной. Окончательно принять решение мне помог тот факт, что моя девушка последние 3 года училась в России. Когда она познакомилась с жизнью в России и полюбила страну, эта любовь передалась и мне. Это была общая идея — отправиться в путешествие и получить собственные впечатления. Мы хотели посетить как можно больше крупных городов по пути в Сибирь и в самой Сибири. Мы были в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, на озере Байкал и на острове Ольхон — где провели 4 дня – а также в Иркутске и Красноярске. Байкал стал конечным пунктом нашего путешествия. Изначально был план доехать до самого Владивостока, но из-за нехватки времени и денег нам пришлось отказаться от него. Это был, конечно, удивительный жизненный опыт.

Предубеждения

У нас было какое-то представление о России и о русском народе, но образ этот складывался на основании западных СМИ, фильмов и шоу… Мы всегда знали, что русские — наш братский народ, но наше видение было создано Западом. Я думал, что здесь много пьяных людей, которые пьют водку на завтрак, не буквально, но у меня был какой-то такой стереотип. Кроме того, я думал, что русские люди более консервативны, чем сербы, что было самой большой ошибкой, особенно для людей в Москве. Итак, вскоре после первого знакомства с русскими, все мои стереотипы разрушились.

Самое яркое воспоминание

Больше всего мне, конечно, понравилось озеро Байкал и остров Ольхон. Это было действительно волшебно. В это место нетронутой природы я влюбился с первого взгляда.

Но Байкал – это место для отдыха наедине с самим собой, а если говорить о городах, то самое сильное впечатление на меня произвела Казань. Выдающийся город, с двумя реками и кремлем над ними. Иногда это даже напоминало мне мой родной Белград.

Мечеть Кул Шариф очень сильно впечатлила своим бело-голубым цветом и уникальным типом постройки.

Сложность в пути

Я никогда не учил русский язык в школе и никогда не общался с русскими, так что, путешествуй я в одиночку, было бы много проблем, но поскольку моя девушка изучала русский, то большую часть времени она брала огонь на себя. За время поездки я выучил несколько слов, это было не так уж и сложно из-за сходства славянских языков. Хотя иногда это сбивало с толку, потому что некоторые слова, даже звучащие одинаково, означают совершенно разные вещи.

Что нового узнали

Первое и главное впечатление — насколько огромна ваша страна. Вы начинаете понимать это, когда пересекаете 6 или 7-часовых поясов и проезжаете тысячи миль, чтобы добраться из одной части страны в другую. Это завораживает. Второе впечатление — это огромная пропасть между богатыми и бедными. Москва и Санкт-Петербург — сияющие, восхитительные города, глядя на них, можно подумать, что русский народ не знает лишений. Но в реальности это не так. Есть части страны, в которых люди живут очень бедно.

Про русских

Я не нашел в русском народе особых отличий по сравнению с сербским народом. В Сербии бытует мнение, что русские — замкнутые и холодные люди. Но чем дольше я оставался в России, тем больше менял свое мнение.

Русская кухня

Пробовал борщ и щи, в Казани пробовал блюдо под названием чак-чак, на Ольхоне — бурятские позы. Также я попробовал шаурму, но я не уверен, что это русская традиционная еда. Все это было здорово, мне все очень понравилось. Я всегда люблю пробовать новые блюда. Жалко только, что я не успел попробовать рыбу омуль на Байкале, потому что когда мы там были, рыбная ловля была запрещена, поэтому ни у кого не было свежей рыбы.

Пять слов о России

Огромная — понятная ассоциация

Дикая из-за огромной Сибири, которая еще не исследована до конца.

Гордая — хотя жизнь русского народа и не идеальна, они все равно гордятся своей страной. Россия — страна с великой историей, и вам действительно есть, чем гордиться.

Православная. Россия — это наша православная Братская земля с большим количеством православных церквей. Все они такие красивые и завораживающие. Это одно из моих первых впечатлений о России.

Холодная — когда я говорю о холоде, я думаю о погоде. Это тоже понятная ассоциация. Если бы не было так холодно, я бы хотел жить здесь.

Источник: Открытая Россия

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