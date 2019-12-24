Как пластиковая кукла: накачавшую губы Наташу Королеву разнесли

На
свежих фото и видео исполнительницы заметно, что ее губы распухли и сложились
«бантиком», как после уколов гиалуроновой кислоты. Однако лучше
выглядеть Наташа Королева, по мнению россиян, не стала.
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Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса является недостаточной и призвал их активнее заниматься диверсификацией. Глава государства добавил, что он уже «сто раз сказал и провел не одно совещание», а все равно сидят на государственных заказах, передает РИА «Новости». В сентябре Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.
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