Как пластиковая кукла: накачавшую губы Наташу Королеву разнесли

На

свежих фото и видео исполнительницы заметно, что ее губы распухли и сложились

«бантиком», как после уколов гиалуроновой кислоты. Однако лучше

выглядеть Наташа Королева, по мнению россиян, не стала.

Материал дополняется

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса является недостаточной и призвал их активнее заниматься диверсификацией. Глава государства добавил, что он уже «сто раз сказал и провел не одно совещание», а все равно сидят на государственных заказах, передает РИА «Новости». В сентябре Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.