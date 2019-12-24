Сирийская армия освободила 300 квадратных километров от боевиков в Идлибе

Сирийские правительственные войска освободили от боевиков более 300 квадратных километров в южной части провинции Идлиб, сообщило командование армии Сирии.

«За последние несколько дней сирийские военнослужащие смогли очистить более 320 кв. км и изгнать с этой территории боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД), других вооруженных экстремистских организаций и войти в более чем 40 городов и деревень в южных районах провинции Идлиб», – сообщили в командовании, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

В понедельник сообщалось, что правительственные сирийские войска освободили стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб.

Военная операция сирийской армии началась в четверг. Планируется освобождение города и участка международной трассы M5 Дамаск-Алеппо. Постпред США при ООН Келли Крафт 20 декабря заявила, что сирийским правительственным силам не нужно проводить «рождественскую» наступательную операцию в Идлибе.

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