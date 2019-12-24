Гаджеты: Открыта альтернатива УЗИ и рентгену



Изучение «внутреннего мира» человека может стать еще проще и эффективнее после внедрения нового изобретения сделанного разработчиками из Массачусетского технологического института. Инженеры предложили методику получения «фотографии» человеческих тканей и органов с использованием лазерной ультразвуковой визуализации. Главной особенностью новой методики является бесконтактное проведение процедуры, не требующей непосредственного соприкосновения с кожей и телом человека.

В настоящее время наиболее дешевым и распространенным способом визуализации структуры внутреннего строения тела человека, является ультразвуковое исследование. Единственным недостатком такой методики является необходимость непосредственного контакта с кожей и телом пациента.

Изобретенная инженерами MIT методология основана на использовании лазера, создающего ультразвуковые волны, проникающие в тело человека и отражающиеся от внутренних органов и тканей. Методика стала еще более удобной, безопасной для проведения процедуры. Особенно эффективен такой метод для изучения тела пациентов получивших множественные ожоги поверхности тела. В таких случаях контакт с медицинским оборудованием, как этого требует стандартное УЗИ невозможен.

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