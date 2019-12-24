В Петербурге доставщик еды пытался изнасиловать женщину

В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана, работающий доставщиком еды, пытался изнасиловать 20-летнюю заказчицу. Злоумышленник уже задержан.

По данным ИА «Невские новости», подозреваемый не имеет регистрации и нигде не работает официально. Уточняется, что мужчина через аккаунт приложения Delivery Club получил заказ на доставку еды в квартиру одного из домов на Малой Балканской улице, привез его, но решил удовлетворить свои половые потребности.

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