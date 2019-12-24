Российские астрофизики выступили с новой теорией «темной энергии»

В одном из научных изданий появилась информация о том, что российские астрофизики выступили с новой, кардинально отличающейся от предыдущей, теорией «темной энергии». Ученые обосновали свои наблюдения с помощью построения математической модели.

Согласно теории астрофизиков, «темная энергия» не вводится в физику, но ограничивает Вселенную. На первый взгляд кажется, что это невозможно, так как в вакууме нет ничего Но, если следовать принципам квантовой теории, то образуются частицы, после чего они исчезают. Происходит их взаимодействие с пластинами, обозначающими границы пространства, из-за чего возникает незначительное притяжение.

Ученые рассказали о том, что Вселенная пребывает в схожем состоянии, но имеет место «дополнительное отталкивание, ускоряющее расширение». По мнению астрофизиков, «темная энергия» не существует, но при этом, видны проявления границ Вселенной. Получается, что она заполняется именно этой «темной энергией», а не другими частицами.

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