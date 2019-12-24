Медики: Кишечник предупреждает о раке на ранней стадии

Как утверждают японские медики, существуют определенные признаки, которые сопровождают рак. Выяснилось, что кишечник предупреждает организм о недуге на ранней стадии развития.

По словам специалистов, очень рано обнаружить онкологию можно при изучении состояния кишечной микробиоты. Колоректальный рак является не столько генетической, сколько микробной болезнью. О возникновении опухоли предупреждают палочки бактерий Atopobium parvulum и Fusobacterium nucleatum, присутствующие в желудочно-кишечном тракте. Изменения в его микрофлоре можно выявить на ранних стадиях, что помогает улучшить диагностику этого вида онкологии.

Как отметили медики, рак толстой кишки довольно медленно развивается и для достижения смертельно опасной формы требуется больше времени, чем при других видах заболевания. Предотвратить формирование опухоли может правильная диета, включающая в себя продукты с клетчаткой. Также следует исключить из рациона курение, алкоголь и переработанное мясо.

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