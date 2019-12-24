В Италии село на мель грузовое судно. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент Владимир Путин на встрече с депутатами и сенаторами заявил, что интересы народа РФ должны быть выше конъюнктуры и идеологических разногласий. «Такие задачи [по выполнению национальных целей развития] должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы вне зависимости от идеологических или текущих разногласий», – сказал президент, передает ТАСС. Он отметил, что разногласия всегда были и всегда […]
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