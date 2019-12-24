Роза Сябитова посоветовала, как найти мужа в новогоднюю ночь

В одном из интервью Роза Сябитова посоветовала девушкам, как им в новогоднюю ночь встретить свою половинку и вскоре выйти замуж. Для этого, планы на встречу праздника дома необходимо отменить и провести его в компании приятных людей, которые вызывают симпатию.
По словам телеведущей, девушкам не стоит сидеть дома в такую сказочную ночь. Ведь то, как встретишь праздник, влияет на весь последующий год. Женщинам необходимо 31 декабря быть в местах, где скапливается большое количество людей. Это может быть кафе или ресторан, а также главная городская площадь, где установлена елка. Ведь в таких местах концентрация потенциальных женихов будет повышена.
Роза Сябитова поделилась своим наблюдением, что когда люди в хорошем настроении, то они намного охотнее знакомятся. Поэтому шансы встретить вторую половинку в новогоднюю ночь очень велики.
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