В деле генерала от таможни оказалась замешана жена российского посла

Генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы Александр Кизлык якобы обвиняется в том, что помогал супруге посла РФ в Кении уйти от наказания за ввоз свыше 50 тыс. долларов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Генерал на заседании суда заявил, что таможенники пропустили ее без декларации из-за плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что у Кизлыка нашли 600 тыс. евро и 600 тыс. долларов, золотые слитки и драгоценности.

Ранее во вторник стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС) – генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

До этого в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в ФТС. В ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы, и таможнях Внуково и Домодедово.

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