Минтруд заявил о невозможности поменять электронную трудовую книжку на бумажную

Законодательство не предусматривает переход с электронной трудовой книжки обратно на бумажную, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.
«Гражданин также может в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную. Обратный процесс законодательством не предусмотрен», – приводятся слова Вуколова на сайте ведомства.
Он поручил властям регионов проконсультировать крупных работодателей и организовать контроль по информированию граждан о возможности выбора формата трудовой книжки. Закон об электронных трудовых книжках вступит в силу с 1 января 2020 года. Вуколов подчеркнул, что следующий год является переходным периодом для введения соответствующей практики.
«Все работодатели до 1 июля должны будут проинформировать каждого работника в письменной форме о возможности сделать соответствующий выбор: оставить трудовую книжку в традиционном виде или перейти на ее электронный формат. А с 1 июля до 31 декабря граждане должны определиться, что они выбирают, и в произвольной форме подать письменное заявление работодателю», – отметил замминистра.
С 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде.
В конце августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков сообщил, что Пенсионный фонд РФ (ПФР) готов перейти на электронные трудовые книжки с января 2020 года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года.
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