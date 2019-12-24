Мнение: Ходорковский: «Я не вижу смысла менять Путина»

Михаил Ходорковский дал развернутое интервью о своем восприятии политической и социальной реальности в России. Самый знаменитый заключенный из России, проживающий в Лондоне, рассказал про свои разногласия с Навальным и будущее своих проектов.

Олигарх выбрал менее популистский метод борьбы за власть и обозначил своим главным противником не действующего президента, а систему государственного управления. Видимо более рациональный подход Ходорковского, по его мнению, позволит привлечь на свою сторону всех тех, кто не доверяет Навальному за его высказывания. Вообще если полностью прочитать интервью возникает ощущение взаимной неприязни Михаила и Алексея:

«При текущей системе нет смысла менять президента, и если Навальный придет к власти не меняя систему, то станет вторым Путиным», — интересно насколько сильно Алексей оскорбился от прямого сравнения с Путиным.

Хорошее интервью получилось, показательное не только в отношении к Навальному, но и к людям, которые собираются в регионах для поддержки проектов Ходорковского:

«Когда мы обращаемся к широкому кругу лиц с предложением в чем-то принять участие, с кем-то встретиться и если мы не обращаемся индивидуально, то в этом случае первыми часто приходят люди не на 100% адекватные. В каждом регионе есть набор людей, которые, как бы это сказать…

— Городские сумасшедшие?

— Можно сказать так. Более вменяемые люди не хотят с ними смешиваться. И здесь есть проблема: ты либо закрываешь мероприятие, то есть проводишь его по предварительному приглашению. Либо ты открываешь мероприятие, но тогда у людей возникает опасение, которое, к сожалению, часто подтверждается»

То есть, по мнению Михаила Борисовича, проблема с адекватностью его сторонников заключается в том, что на его мероприятия чаще всего приходят «городские сумасшедшие», которые отпугивают «здоровых». Может стоит поменять что-то в своих программах или коммуникативной политике? Как так получается, что ваши сообщения/реклама объединяют сумасшедших? Тут вспоминается шутка про «перепись идиотов» и «Умное голосование» Навального – Ходорковский тогда сам критиковал «УГ» за создание базы с личными данными.

— А вы с Алексеем Навальным общаетесь? Как часто? Почему он не участвует в мероприятиях форума «Свободные люди»?

— Это вы у Алексея спросите.

— А вы приглашали его?

— Вы у Алексея спросите. Если он захочет вам что-нибудь рассказать в ответ на вопросы, которые вы задали, я буду рад. А если не сочтет необходимым, то поскольку он, а не я, находится в России на сегодняшний день, я тоже комментировать не стану.

— А видите вы все-таки в нем себе конкурента?

— На самом деле я на этот вопрос ответил. Я не вижу конкурента в той части, в которой мы говорим про пост президента России, потому что он считает, что этот пост должен быть и он хочет быть руководителем. А я не считаю, что этот пост должен быть, и я, соответственно, быть на нем не хочу. Но без всякого сомнения, в области идей мы конкурируем.

Итого: Михаил Ходорковский наконец признался в конкуренции с Навальным. Сравнил Алексея с Путиным и заявил, что от перестановки слагаемых – сумма не меняется:

«В России низкий уровень доверия к государственным институтам, поэтому смена президента на кого бы то ни было, в том числе и на Навального, не решит существующих проблем» — ребята забудьте про Алексея, это вам Лондон говорит.

Интересно продолжатся ли транши Чичваркина Навальному после таких заявлений Ходорковского? В целом все подтвердилось: наши борцы за свободу и вправду не переносят друг друга, но зачем вы делите шкуру еще не убитого медведя, да еще и в публичном пространстве? Неужели у вас настолько сильное голодание по власти?

Источник: Теория элит

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