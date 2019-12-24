На вечеринке Ксения Бородина чуть не сбила маленькую девочку. В процессе празднования она исполнила зажигательный танец под песню «Суперзвезда» Светланы Лободы.

На днях младшая дочь Ксении Бородиной Теона отметила свое 4-летие. В честь этого события звезда организовала вечеринку, куда были приглашены только близкие. Среди гостей заметили Ольгу Орлову, Елену Бушину, Наталью Варвину и Ангелину Дубровскую. По мнению присутствующих, праздник удался.

Торжество проходило в семейном ресторане Teika Boom, владелицей которого является Ксения Бородина. Интерьер заведения предполагает комфортный отдых, как для взрослых, так и для детей. Гостям были предложены изысканные блюда и оригинальные десерты. Вечер не обошелся без традиционного выноса многоярусного торта, украшенного фигурками единорогов.

Бородина и ее гости отлично повеселились. Звезда расслабилась и с удовольствием принимала участие в активностях, организованных аниматорами. Во время зажигательного танца она едва не сбила маленькую девочку, которая проходила мимо. В видео, которое появилось в Сети, видно, что ведущая с удовольствием отплясывает под песню «Суперзвезда» Светланы Лободы.

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