Смартфон Huawei P40 Pro станет первым устройством с графеновым аккумулятором

24.12.2019, 16:21, Разное

Huawei P40 станет первым в истории смартфоном с инновационным графеновым аккумулятором. Новый гаджет китайского IT-гиганта совершит настоящий революционный прорыв в мобильной индустрии.
Благодаря изобретенной технологии батарея смартфона будет не только быстрее заряжаться, но и получит меньшие габариты. Это поможет создавать абсолютно новые телефоны, которые будут дольше работать без подзарядки, при этом не увеличившись в размерах.

Интересно, что слухи о выпуске подобного аккумулятора ведутся уже давно, однако если конкуренты только разрабатывают новинку, то в Huawey уже закончили все испытания инновационного устройства. Совсем скоро первый в мире смартфон с уникальной батареей выйдет на рынок.

Намерения корпорации подтверждает публикация на официальной странице аккаунта в соцсети Twitter. В ней идет речь о том, что именно новый флагман Huawei, камерофон с индексом P40, будет оснащен графеновым аккумулятором следующего поколения.

Кроме того, корпорация официально подтвердила данные о скорости зарядки такого смартфона, до показателя в сто процентов он заряжается всего за 45 минут. Также известно, что емкость аккумулятора, который будет установлен в новом телефоне, может превысить 4000 мАч.



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