В Санкт-Петербурге водитель расстрелял и переехал пешехода

Необычное ДТП произошло в Санкт-Петербурге вчера вечером, 23 декабря. Один из водителей не только два раза сбил пешехода, переехав его, но и расстрелял потерпевшего.
Об инциденте стало известно из СМИ, как объяснили ситуацию в региональном управлении МВД, в совершении преступления подозревается водитель Nissan Almera. Он наехал на молодого человека на одном из пешеходных переходов. На возмущения пострадавшего автовладелец не просто отругал его, но и выстрелил несколько раз.
После содеянного подозреваемый покинул место ДТП. Однако и этим инцидент не завершился, через недолгое время водитель вернулся. В это время потерпевший пытался попросить помощь у очевидцев происшествия. По неизвестным причинам Nissan Almera еще раз сбил потерпевшего, в этот раз переехав его. В дополнение ко всему вероятный злоумышленник еще и протаранил несколько других автомобилей.
Подозреваемого задержали подоспевшие полицейские, молодого человека срочно отправили в больницу. За рулем оказался уроженец Дагестана, водителю 23 года, при себе у парня были пистолет и патроны, оказавшиеся холостыми. Против вероятного злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийства». Следственные органы собирают свидетельства очевидцев, все подробности чрезвычайного происшествия будут известны позже.
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