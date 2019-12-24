Лукашенко пообещал не пропустить «танки на Москву»

24.12.2019, 16:19, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не станет отходить в сторону, если кто-то «направит танки на Москву».

«Это я и сказал на последних переговорах (с российским коллегой Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД). Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту (Путину) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут. Образно говоря», – сказал белорусский лидер в эфире «Эхо Москвы», передает «Интерфакс».

Ранее Лукашенко в шутку предложил РФ войти в состав Белоруссии и сообщил, что его волнует, кто после 2024 года станет управлять Россией.



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