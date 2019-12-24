RT выпустил видеоролик с зашифрованными хайповыми новостями 2019 года

Телеканал RT выпустил новогодний ролик, в котором зашифровал самые хайповые новости 2019 года.
«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT», – говорится в подписи к ролику, который опубликован на YouTube.
Ролик называется «RT вас всех [censored]!»
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Последнее: Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что за поставками вооружения и боевой техники ливийскому Правительству национального согласия стоит Стамбул Так, бронеавтомобили Kirpi II и Vuran были доставлены в Триполи 18 мая. Именно тогда в порт зашло судно компании Amazon под молдавским флагом. Отмечается, что технику разгружали прибывшие военные из Турции. Присланные машины обладают высоким боевым потенциалом: […]
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