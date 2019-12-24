RT выпустил видеоролик с зашифрованными хайповыми новостями 2019 года

24.12.2019, 16:12, Новости дня

Телеканал RT выпустил новогодний ролик, в котором зашифровал самые хайповые новости 2019 года.

«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT», – говорится в подписи к ролику, который опубликован на YouTube.

Ролик называется «RT вас всех [censored]!»



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