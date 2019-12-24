Лукашенко предложил РФ войти в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вариант объединения, при котором РФ вступает в состав Белоруссии.
«Совсем простой вариант, который будет в РФ воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства, – вы вступаете в состав Белоруссии. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются – тоже. Слушайте: РФ входит в состав Белоруссии», – сообщил Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
Он обратился к тем россиянам, которые призывают Белоруссию вступить в состав России.
«А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» – задал он им вопрос.
Напомним, Лукашенко заявлял, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России»
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