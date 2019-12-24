Лукашенко: Была Киевская Русь, и не надо особенно растопыривать в России пальцы

24.12.2019, 16:06, Новости дня

В России пытаются забыть о существовании Киевской Руси. Такое мнение 24 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли, и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это, не переписать, это невозможно, – вы пытаетесь это забыть», – сказал он.

Президент Беларуси считает, что «не надо это забывать, это обижает украинцев».

«Много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как [президент РФ Владимир] Путин мне в Питере сказал. Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать», – подчеркнул Лукашенко.

Восточноевропейское государство Киевская Русь со столицей в Киеве существовало в IX–XIII веках. В Киевскую Русь, в частности, входила часть территории нынешней России, в том числе Москвы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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