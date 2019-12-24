Сергею Суровцеву дали 2,5 года колонии за толчок нацгвардейца ограждением

Тверской районный суд Москвы 24 декабря приговорил к двум с половиной годам колонии 30-летнего программиста Сергея Суровцева, признав его виновным в применении насилия к нацгвардейцу Островерхову (часть 1 статьи 318 УК). Следствие считает, что во время акции протеста в Москве 27 июля Суровцев ударил командира одного из батальонов Нацгвардии секцией металлического ограждения.

Суровцев вину не признал, но суд все равно приговорил его к реальному сроку. В приговоре это вслед за обвинением сформулировано: «с целью восстановления справедливости».

В документах обвинения действия Суровцева описаны так: «Он схватил металлический барьер и ударил по пальцам обеих рук полицейского Островерхова, после чего принялся толкать, чем причинил сотруднику физическую боль и лишил его свободы передвижения».

Затем Суровцев якобы пытался преградить дорогу другим силовикам, охранявшим общественный порядок, а потом скрылся.

Адвокат Василий Кушнир, выступая в суде, подчеркнул, что доказательств того, что его подзащитный ударил силовика, следствие не представило: об ударе известно лишь со слов полицейского. Никакой медицинской справки о том, что удар был, росгвардеец не предоставил, никаких документов о том, что был «какой-нибудь синяк» – тоже. «Я бы хотел, чтобы суд критически отнесся к данным комментариям: дается оценка действиям моего подзащитного, говорится, что он ударил, хотя на видео и на скриншотах этого не видно», – подчеркнул юрист.

Суровцев в суде сказал, что показания нацгвардейца Островерхова «не соответствуют тому, что реально происходило на акции»: по его мнению, именно полиция пыталась спровоцировать протестующих.

«Островерхов сам схватил ограду. Его заявление о том, что он почувствовал боль, является недостоверным, потому что они физически подготовлены. У меня, конечно же, никакого умысла быть не могло», – сказал он.

Судья при этом посчитала, что «противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей нет».

Суровцеву 30 лет, он закончил МАИ (Московский авиационный институт) и работал в IT- отрасли. Он 23-й арестованный по «московскому делу».

Массовые акции протеста в Москве начались в середине июля: они были связаны с тем, что Мосгоризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму около двух десятков независимых кандидатов. Причем, по их словам, власти сделали это, фальсифицировав экспертные заключения и проверки подписей по базам данных.

Акции протеста 27 июля и 3 августа были особенно массовыми, после каждой из них были задержаны более тысячи человек. Московские власти попытались представить протесты как «массовые беспорядки» с многочисленными нападениями на сотрудников полиции и Росгвардии. Но в итоге дело о скоординированных массовых беспорядках развалилось. Несколько случаев нападений на полицейских, за которые фигуранты получили реальные сроки, были вызваны реакцией людей на избиения силовиками мирных демонстрантов.

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