Рэпер Раджабов получил штраф 100 тысяч рублей за брошенную на протестах бутылку. Она ни в кого не попала

Мещанский районный суд решил не приговаривать к реальному сроку 21-летнего фигуранта «московского дела» рэпера Самариддина Раджабова и назначил ему штраф в размере тысяч рублей.
Раджабова, уроженца Таджикистана, который живет в Москве, обвиняли в угрозе применения насилия к трем силовикам (часть 1 статьи 318 УК) из-за брошенной на акции 27 июля пластиковой бутылки, которая ни в кого не попала. Тем не менее, прокурор требовал для Раджабова три с половиной года колонии, а силовики настаивали, что испытали от хлопка бутылки о мостовую «испуг» и «дискомфорт».
В приговоре сказано, что Раджабов «совершил угрозу применения насилия» в отношении силовиков. Но в связи с тем, что он «привлекается к уголовной ответственности впервые, на учете не состоит, характеризуется положительно, отягчающих обстоятельств нет», суд принял решение, что «исправление возможно без изоляции» и назначил Раджабову только штраф.
Сам подсудимый не признал вину. «Никакого умысла ударить или причинить боль, а также совершить угрозу применения насилия у меня не было. Данные товарищи были в бронежилетах, шлемах и так далее. У меня была маленькая пустая бутылка, и я не понимаю, как я мог сделать больно людям в шлемах», — подчеркнул он.
Также Раджабов обратился и лично к потерпевшим полицейским: «Пацаны, вы понимаете, что из-за вашего вранья я сейчас поеду в колонию на три года?»
Так называемое «московское дело» было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, когда к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских более чем на полтора десятка человек.
Среди тех, кто уже получили приговоры:
Егор Лесных – 3 года колонии за нападение на полицейского, который избивал участников протеста,
Максим Мартинцов – 2,5 года колонии за нападение на полицейского, который избивал участников протеста,
Эдуард Малышевский – 3 года колонии за то, что выдавил ногами стекло в автозаке, и оно упало на стоявшего рядом росгвардейца,
Евгений Коваленко, охранник железной дороги – 3,5 года колонии за то, что бросил мусорный бак в сторону бойца ОМОН,
Кирилл Жуков, машинист метро – 3 года колонии за то, что пытался поднять забрало на шлеме силовика,
Данила Беглец – 2 года колонии за то, что потянул полицейского за руку,
Иван Подкопаев – 3 года колонии за то, что распылил газовый баллончик,
Владислав Синица – 5 лет колонии за твит про детей силовиков,
Павел Устинов – 3,5 лет колонии за то, что якобы вывихнул плечо росгвардейцу,
Владимир Емельянов – два года условно за то, что потянул за бронежилет сотрудника Нацгвардии,
Никита Чирцов – год колонии за то, что толкнул полицейского,
Павел Новиков – штраф «за насилие в отношении полицейского-кинолога и удары по голове и руке пластиковой бутылкой»,
Александр Мыльников – условный срок в 2 года за нападение на полицейского.
Сергей Суровцев – два с половиной года колонии за то, что толкнул нацгвардейца металлическим ограждением.
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