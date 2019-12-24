Как обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях

Оказалось, что предвестниками рака кишечника являются микроорганизмы Atopobium parvulum и Fusobacterium nucleatum. На ранних стадиях развития онкологического заболевания. На ранних стадиях его развития значительно изменяется микрофлора кишечника.

Поэтому один из авторов исследования Синичи Ячида пришел к необычному выводу. По его мнению, колоректальный рак является не только генетическим, но и микробным заболеванием.

По словам медиков, этот вид рака распространяется по организму больного медленнее других. Отсюда следует вывод, что у пациентов с этим онкологическим заболеванием высокие шансы на выздоровление при условии, что они обнаружат его на ранних стадиях.

Отметим, существует несколько профилактических действий в отношении колоректального рака. Во-первых, необходимо попрощаться с вредными привычками – алкоголем и сигаретами. Во-вторых, специалисты рекомендуют соблюдатьсбалансированную диету. То есть, добавить в рацион больше продуктов с клетчаткой и есть меньше обработанного мяса, сообщает ToDay News Ufa.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Артистка тщательно следит за своей внешностью, профессия обязывает. Между тем Ани Лорак не фанатка диет – предпочитает дробное питание. Вокалистка ест часто, но понемногу. В основном рацион звезды составляют овощи, курица и рыба, но иногда артистка балует себя жареной картошкой. Не забывает знаменитость и про спорт. Его в жизни Ани Лорак очень много. Она ежедневно […]