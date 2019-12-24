«Сволочь и антисемитская свинья»: эмоциональное выступление Владимира Путина попало на видео

На заседании коллегии Минобороны глава государства осудил заявления посла Польши Юзефа Липского в

Германии. В то время тот поддержал идеи нацистов о геноциде евреев.

Со ссылкой на исторические

документы Владимир Путин рассказал, что в 1938 году посол Польши в Германии

обещал Гитлеру поставить ему в Варшаве «великолепный памятник», если

все евреи будут вывезены из Европы в Африку, передает «ТВ Центр».

«Сволочь, свинья

антисемитская», – цитирует эмоциональную речь Владимира Путина «Царьград». «По-другому

сказать нельзя», – возмущенно заключил президент.

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