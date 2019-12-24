Минтранс пообещал ввести режим открытого неба для Пулково с Нового года

С 1 января 2020 года в петербургском аэропорту Пулково введут режим открытого неба, заявили в Минтрансе.
Об этом информирует РИА «Новости».
В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в ситуации с утверждением перечня стран, в которые иностранным авиакомпаниям можно будет летать из Пулково в рамках «открытого неба» есть признаки разделения рынка.
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