Минтранс пообещал ввести режим открытого неба для Пулково с Нового года

С 1 января 2020 года в петербургском аэропорту Пулково введут режим открытого неба, заявили в Минтрансе.

Об этом информирует РИА «Новости».

В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в ситуации с утверждением перечня стран, в которые иностранным авиакомпаниям можно будет летать из Пулково в рамках «открытого неба» есть признаки разделения рынка.

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