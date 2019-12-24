Минтранс пообещал ввести режим открытого неба для Пулково с Нового года

24.12.2019, 16:05, Новости дня

С 1 января 2020 года в петербургском аэропорту Пулково введут режим открытого неба, заявили в Минтрансе.

Об этом информирует РИА «Новости».

В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в ситуации с утверждением перечня стран, в которые иностранным авиакомпаниям можно будет летать из Пулково в рамках «открытого неба» есть признаки разделения рынка.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Артистка тщательно следит за своей внешностью, профессия обязывает. Между тем Ани Лорак не фанатка диет – предпочитает дробное питание. Вокалистка ест часто, но понемногу. В основном рацион звезды составляют овощи, курица и рыба, но иногда артистка балует себя жареной картошкой. Не забывает знаменитость и про спорт. Его в жизни Ани Лорак очень много. Она ежедневно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика