Лукашенко забеспокоился за отношения с Россией после 2024 года

24.12.2019, 16:05, Новости дня

Белоруссию волнует, кто после 2024 года будет управлять Россией, так как страны очень близки друг к другу, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Вся конспирология у вас сейчас в РФ строится на том, останется президент после 2024 года или нет… Как бы мы тут ни говорили, Белоруссия и РФ настолько близки друг другу без всяких планов интеграции, что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно, наверное, как и Россию волнует, что будет дальше с Белоруссией, особенно после Лукашенко», – передает его слова РИА «Новости».

Отметим, что вопрос транзита власти в РФ поднимался на большой пресс-конференции Владимира Путина на прошлой неделе. Тогда президент высказался за неизменность российской Конституции, предложив только отменить оговорку о том, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Говоря о возможности расширения полномочий премьера или парламента в России, Путин отметил, что этот вопрос нужно обсуждать с обществом.



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