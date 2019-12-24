А крепостные в придачу? Бизнесмен продает сибирское село вместе с жителями

В районной администрации заявляют, что у бизнесмена нет прав на землю.

Село Васильевка Идринского района Красноярского края выставлено на продажу. Причем, бизнесмен продает «объект» вместе с жителями 45 домов, животноводческим комплексом. За все это продавец хочет 20 миллионов рублей. Во всяком случае, так следует из объявления в интернете, сообщает сегодня НТВ.

После того как объявление о продаже Васильевки появилось на крупном интернет-сервисе жители забеспокоились. По их словам, «история запутанная»: село попало в частные руки во времена Горбачева, когда выделились деньги на возрождение умирающей деревни. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат, и его руководитель, который стал «хозяином».

«Даже не стеснялся говорить: вы должны у меня работать, у вас на палец соли должно на рубашке выступать. А я не вытерпел и сказал: мы у вас в батраках?» — рассказал телеканалу один из жителей Васильевки Николай Земцев.

Только 15 сельчанам удалось выкупить свои дома, все остальные находятся в подвешенном состоянии.

По данным телеканала, в ответ на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», да хоть и выселить.

Правда, в администрации района НТВ заявили, что предприниматель проигнорировал изменения в Земельный кодекс 90-х годов. А значит, по закону ему теперь не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, тем более населенный пункт. Поэтому, продавать ему нечего, утверждают местные чиновники. Как бы то ни было, но земли выставлены на торги, и уже есть два покупателя, так что если и жителей и не «продадут», но за покосы на земле новых хозяев им придется основательно раскошелиться.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Артистка тщательно следит за своей внешностью, профессия обязывает. Между тем Ани Лорак не фанатка диет – предпочитает дробное питание. Вокалистка ест часто, но понемногу. В основном рацион звезды составляют овощи, курица и рыба, но иногда артистка балует себя жареной картошкой. Не забывает знаменитость и про спорт. Его в жизни Ани Лорак очень много. Она ежедневно […]