«Гнать в шею»: Матвиенко сказала, что делать с чиновниками, которые хамят

24.12.2019, 16:03, Новости дня

Спикер Совета Федерации говорит, что чиновник обязан оказывать услуги населению.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что госслужащих, которые допустили оскорбление граждан, следует незамедлительно увольнять.

Матвиенко считает, что этого вполне достаточно, так что вводить какие-то дополнительные нормы в законы об ответственности не стоит.

«Государственный служащий, чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Гнать в шею», —цитирует Ura.ru Матвиенко.

Она добавил, что на государственную службу следует подбирать наиболее достойные кадры. Матвиенко напомнила, что чиновник просто обязан оказывать услуги населению, потому что получает зарплату за счет налогов россиян.

По мнению главы Совета Федерации, необходимо применять уже существующие регламенты и законы, которые запрещают оскорбительное поведение чиновников.



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