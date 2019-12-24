«Гнать в шею»: Матвиенко сказала, что делать с чиновниками, которые хамят

Спикер Совета Федерации говорит, что чиновник обязан оказывать услуги населению.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что госслужащих, которые допустили оскорбление граждан, следует незамедлительно увольнять.

Матвиенко считает, что этого вполне достаточно, так что вводить какие-то дополнительные нормы в законы об ответственности не стоит.

«Государственный служащий, чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Гнать в шею», —цитирует Ura.ru Матвиенко.

Она добавил, что на государственную службу следует подбирать наиболее достойные кадры. Матвиенко напомнила, что чиновник просто обязан оказывать услуги населению, потому что получает зарплату за счет налогов россиян.

По мнению главы Совета Федерации, необходимо применять уже существующие регламенты и законы, которые запрещают оскорбительное поведение чиновников.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Два года назад супруг королевы Англии Елизаветы II ушел на пенсию, объявив, что больше не будет сопровождать свою семью на официальных мероприятиях. С тех пор возможность увидеть принца Филиппа представляется редко, а большинство новостей о нем имеют тревожные нотки, связанные с его ухудшающимся здоровьем. На прошлой неделе СМИ облетела информация, что принц попал в госпиталь и не сможет отправиться с королевой в их зимнее поместье Сандрингем на Рождество. К счастью для […]