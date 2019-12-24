Под Петербургом на свалке нашли завернутый в полиэтилен труп

В Ленинградской области задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве. Тело погибшего было обнаружено на свалке.
По данным газеты «Петербургский дневник», труп был завернут в полиэтиленовый пакет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Артистка тщательно следит за своей внешностью, профессия обязывает. Между тем Ани Лорак не фанатка диет – предпочитает дробное питание. Вокалистка ест часто, но понемногу. В основном рацион звезды составляют овощи, курица и рыба, но иногда артистка балует себя жареной картошкой. Не забывает знаменитость и про спорт. Его в жизни Ани Лорак очень много. Она ежедневно […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Без пяти минут разведенка»: Муцениеце зарабатывает на новую жизнь / 21 декабря
- Орбакайте устроила дефиле в сексуальном платье на съёмках новогодних шоу / 17 декабря
- Мнение: Олимпийская война — они победили нас с сухим счетом / 11 декабря
- Под Москвой школьник выпал с третьего этажа / 17 декабря
- Смайлики-убийцы: Новая американская криминальная загадка века / 29 ноября
- Эксперты рассказали о простых способах сбить температуру / 10 декабря
- Народ умилился «сладким пирожком» невесты Тимати / 11 декабря
- Кина не будет / 14 декабря