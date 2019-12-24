Участника массовых беспорядков 27 июля в Москве отпустили из зала суда

Мещанский суд Москвы вынес приговор участнику несанкционированной акции 27 июля в столице Самариддину Раджабову.
«Суд постановил назначить Раджабову наказание в виде штрафа, зачесть в качестве исполненного наказания то время, которое он провел под стражей, и отменить меру пресечения в виде содержания в СИЗО», – огласила решение судья Татьяна Бараковская, передает ТАСС.
Напомним, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. В итоге было задержано около 2 тыс. человек. При этом более 20 человек стали фигурантами уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.
У СПЧ возникли вопросы по обвинениям в адрес Раджабова.
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