Нарколог Брюн призвал пить при детях без щенячьего восторга

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал взрослых не проявлять чрезмерный восторг от употребления алкоголя при детях.
«Все идет из семьи. Дети видят, как родители потребляют алкоголь и радуются, эта модель закрепляется в сознании и вот мы получаем стойкое позитивное восприятие алкоголя детьми. Воздержитесь от щенячьего восторга при употреблении алкоголя при детях», – приводит слова Брюна «Интерфакс».
Ранее Брюн назвал самый безопасный алкогольный напиток для Нового года.
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