У задержанного генерала-лейтенанта ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов

При обысках у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка были обнаружены €600 тысяч, $600 тысяч, золотые слитки и часы люксовых брендов. Об этом пишет РБК.

Начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС Кизлыку вменяются два эпизода злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, Кизлык способствовал освобождению от уголовной ответственности людей, причастных к контрабанде денежных средств. В результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные, отмечает издание.

Кизлык не признал вину.

Следственно-оперативные мероприятия сотрудники СКР и ФСБ проводили в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в руководстве ФТС, а также Домодедовской и Внуковской таможен.

Несколько месяцев назад за взятку был задержан сотрудник одного из подразделений полицейского УСБ, а благодаря ему сотрудники ФСБ вышли на заместителя начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нину Сальникову. Она находится под домашним арестом.

На основании ее показаний следствие заинтересовалось действиями Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро, а также заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.

23 декабря рано утром силовики пришли в один из офисов ФТС на Новозаводской улице, где находится управление таможенных расследований и дознания. Они сразу же направились в кабинеты Кизлыка и Серебро.

Читайте также: Вложили в недвижимость. 5 чиновников, в домах которых нашли несметные богатства

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские исследователи рассказали о способах, которые помогут вылечить кариес. Среди перечисленных вариантов эффективным оказалось также красное вино. В появлении патологического процесса виноваты микроорганизмы, которые живут в ротовой полости и образуют биопленку, то есть зубной налет. Он преобразовывает свободные сахара в кислоты, растворяющие зубную эмаль и твердую ткань. Затем в зубах возникают дыры, поэтому нужно вовремя […]