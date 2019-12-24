Суд оштрафовал Раджабова за брошенную рядом с полицейскими пластиковую бутылку

Мещанский суд Москвы оштрафовал фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова и освободил его от наказания, учитывая его нахождение под стражей, передает «МБХ медиа».

Раджабова обвинили в том, что он бросил в строну сотрудников полиции бутылку, которая создала у них «состояние опасения»

На заседании Раджабов заявил, что у него не было умысла причинить боль кому-то из силовиков. «Данные товарищи были в бронежилетах. А у меня была маленькая бутылка. Я никак не могу понять, как я могу этим людям в бронежилетах сделать больно. Звуком напугал товарищей полицейских. Честно, это смешно», — отметил он.

Прокурор озвучил заключение психиатрической экспертизы, согласно которой у Раджабова нашли «агрессивность и оппозиционность».

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