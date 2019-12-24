Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии

Мещанский суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении росгвардейца во время несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Прокурор Лариса Сергуняева требовала приговорить Суровцева к четырем годам лишения свободы. По версии обвинения, участник шествия на Тверской улице нанес удар росгвардейцу металлическим ограждением, а потом использовал его для блокировки движения сотрудников правоохранительных органов.

Расследование дела Суровцева продлилось один день. В суде он заявил, что показания потерпевшего сотрудника Росгвардии не соответствуют тому, что реально происходило на акции.

«Я не считаю, что был нанесен удар, потому что Островерхов сам схватил ограду. <…> Та сила, с которой он схватил ограду, не является чем-то большим, как если бы он играл в баскетбол или регби. Его заявление о том, что он почувствовал боль, является недостоверным, потому что они физически подготовлены. У меня, конечно же, никакого умысла быть не могло», — сказал Суровев в ходе прений.

Летом в Москве прошло несколько акций протеста. 27 июля прошла одна из самых массовых, на ней задержали более 1 тыс. человек. Нескольких участников приговорили к реальным и условным срокам лишения свободы. Сергея Суровцева задержали только в конце ноября, его личность установили по камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей.

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