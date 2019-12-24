Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии

Мещанский суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении росгвардейца во время несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Прокурор Лариса Сергуняева требовала приговорить Суровцева к четырем годам лишения свободы. По версии обвинения, участник шествия на Тверской улице нанес удар росгвардейцу металлическим ограждением, а потом использовал его для блокировки движения сотрудников правоохранительных органов.
Расследование дела Суровцева продлилось один день. В суде он заявил, что показания потерпевшего сотрудника Росгвардии не соответствуют тому, что реально происходило на акции.
«Я не считаю, что был нанесен удар, потому что Островерхов сам схватил ограду. <…> Та сила, с которой он схватил ограду, не является чем-то большим, как если бы он играл в баскетбол или регби. Его заявление о том, что он почувствовал боль, является недостоверным, потому что они физически подготовлены. У меня, конечно же, никакого умысла быть не могло», — сказал Суровев в ходе прений.
Летом в Москве прошло несколько акций протеста. 27 июля прошла одна из самых массовых, на ней задержали более 1 тыс. человек. Нескольких участников приговорили к реальным и условным срокам лишения свободы. Сергея Суровцева задержали только в конце ноября, его личность установили по камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американские исследователи рассказали о способах, которые помогут вылечить кариес. Среди перечисленных вариантов эффективным оказалось также красное вино. В появлении патологического процесса виноваты микроорганизмы, которые живут в ротовой полости и образуют биопленку, то есть зубной налет. Он преобразовывает свободные сахара в кислоты, растворяющие зубную эмаль и твердую ткань. Затем в зубах возникают дыры, поэтому нужно вовремя […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Весёлые Картинки № 49 / 8 декабря
- Мнение: Мне было с ним хорошо на максималках / 5 апреля
- Кратковременное голодание уменьшает риск развития заболеваний — Медики / 16 декабря
- Дубовицкая резко отреагировала на призыв Борщёвой из «Comedy Woman» закрыть «Аншлаг» / 23 декабря
- МВД объявило о создании структуры по борьбе с преступлениями наркополицейских / 19 декабря
- Мнение: Горгульи Ульмского собора / 25 ноября
- Родители могут помочь детям выработать навыки самоконтроля с помощью простых игр / 24 ноября
- Вадим Верник о живущей с 95-летним отцом молодой девушке: «Между ними нет любовной связи» / 25 ноября