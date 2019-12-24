Жителю Подмосковья выстрелили из пистолета в лицо

24.12.2019, 15:51, Разное

Житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пистолета. Уточняется, что на мужчину напали двое злоумышленников.

Личности злоумышленников уже установлены. Оба имеют судимости. По данным сайта «Подмосковье сегодня», бандиты похитили похитили у пострадавшего четыреста рублей, телефон и скрылись. Сумма ущерба превысила семнадцать тысяч рублей.



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