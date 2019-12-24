Жителю Подмосковья выстрелили из пистолета в лицо

Житель подмосковного Ногинска выжил после того, как ему выстрелили в лицо из пистолета. Уточняется, что на мужчину напали двое злоумышленников.
Личности злоумышленников уже установлены. Оба имеют судимости. По данным сайта «Подмосковье сегодня», бандиты похитили похитили у пострадавшего четыреста рублей, телефон и скрылись. Сумма ущерба превысила семнадцать тысяч рублей.
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Последнее: Американские исследователи рассказали о способах, которые помогут вылечить кариес. Среди перечисленных вариантов эффективным оказалось также красное вино. В появлении патологического процесса виноваты микроорганизмы, которые живут в ротовой полости и образуют биопленку, то есть зубной налет. Он преобразовывает свободные сахара в кислоты, растворяющие зубную эмаль и твердую ткань. Затем в зубах возникают дыры, поэтому нужно вовремя […]
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