Минпросвещения положительно оценило запрет на использование телефонов в школах

Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что запрет на использовании мобильных телефонов во время уроков положительно сказался на учениках, в частности улучшилось внимание и умственная работоспособность школьников.

Глава ведомства добавила, что от использования мобильных телефонов в учебном процессе отказались около 18,7 тыс. российских школ.

«Опрос, который провел Роспотребнадзор буквально за короткое время после предложенных нововведений, показал: повысилась внимательность – 74,2% респондентов, повысилась умственная работоспособность школьников – 70%, снизилась тревожность детей, обусловленная потерей телефона, – 68,3%, ожиданием звонка или СМС – 79,2%, повысилась вербальная коммуникация между детьми и педагогами – 50%, увеличился уровень двигательной активности — почти 58%», – сообщила Васильева в прямом эфире РБК, информирует ТАСС.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования разработали методические рекомендации о порядке использования мобильных телефонах в школах. Предлагается при входе в учебные заведения включать на телефоне беззвучный режим. Кроме того, авторы рекомендаций считают, что школы могут создавать места, где бы хранились телефоны детей.

Между тем, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что запрет на использование мобильных телефонов во время уроков не нужно закреплять на законодательном уровне.

«На мой взгляд, никаких изменений (вносить, – прим. ВЗГЛЯД) в законодательство не требуется (по ограничению мобильных телефонов в школах, – прим. ВЗГЛЯД). По итогам учебного года мы подведем итоги, как эти рекомендации работают, и, возможно, как-то их дополним или уточним, если в этом будет необходимость», – сообщила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.

Она добавила, что ограничения были «приняты не по команде, а на основе совета с педагогами, с родителями, с учениками». «Каждый регион принимал решение исходя из своих особенностей, традиций. Ряд регионов приняли решение о полном запрете использования телефонов во время занятий. Большинство организовали таким образом работу, что при входе в класс ученик сдает телефон на время занятия, а по окончании занятия его забирает», – сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что такую меру сейчас поддерживают многие педагоги. «Ученики стали более внимательными, не отвлекаются. Мы, безусловно, продолжаем мониторинг: и министерство просвещения, и Рособрнадзор, и Совет Федерации. Сенаторы интересуются постоянно в регионах, как идет эта работа», – сказала Матвиенко.

Ранее Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, рекомендации связаны с заботой о здоровье учеников.





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