Путин сообщил о работе по созданию наземного варианта «Цирконов»

24.12.2019, 15:44, Новости дня

Президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны сообщил, что РФ разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты морского базирования.

«У нас по плану идут работы по другим системам. <…> По гиперзвуковой ракете «Циркон» наземного и морского базирования», – сообщил глава государства, передает ТАСС.

В мае 2018 года сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски», которые будут построены к 2027 году.



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