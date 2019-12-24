Путин сообщил о работе по созданию наземного варианта «Цирконов»

Президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны сообщил, что РФ разрабатывает наземный вариант гиперзвуковой ракеты морского базирования.

«У нас по плану идут работы по другим системам. <…> По гиперзвуковой ракете «Циркон» наземного и морского базирования», – сообщил глава государства, передает ТАСС.

В мае 2018 года сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски», которые будут построены к 2027 году.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай приводит ему в пример российского коллегу Владимира Путина. «Он (Николай) друг Владимира Владимировича (Путина). Он не мой друг, он часто (говорит): «Вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри, Владимир Владимирович (как поступает)», – рассказал Лукашенко в эфире «Эхо Москвы», передает РИА «Новости». Лукашенко добавил, […]