Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс устроили свидание в музее мороженого без детей

В минувший понедельник 32-летняя Блейк Лайвли поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с визита в музей мороженого в Нью-Йорке. Вместе с супругом, 43-летним актером Райаном Рейнольдсом, они прошлись по залам, окрашенным в розовые тона и богатым на декорации в виде шариков мороженого. Также во время экскурсии влюбленные сфотографировались на память с основателем необычного музея Манишем Вора и поблагодарили за приглашение в сказку.
Теперь я понимаю, почему все кричат (последним в предложении актриса использовала слово Screams, означающее на английском «Крик», но по звучанию напоминающее «мороженое» — Ice-cream — прим. ред.),
— написала Блейк под постом.
Странно, что в этот «музей», который больше похож на локацию для фотосессий или детский игровой центр, родители не взяли дочерей: 5-летнюю Джеймс, 3-летнюю Инес и новорожденную малышку, о рождении которой стало известно в октябре. Хотя на одном из кадров может показаться, что Блейк еще беременная — в основном, за счет джинсового платья крайне свободного кроя. Поэтому можно предположить, что эта увлекательная экскурсия состоялась еще до родов. Но наверняка мы этого не узнаем.
Напомним, информация о том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, появилась в октябре, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. Пол новорожденного малыша счастливый отец сообщил необычным образом. Опубликовав пост, посвященный выборам в Канаде, он поделился гендерной расстановкой сил в своей семье — теперь у него три дочери.
Я люблю Британскую Колумбию (провинция Канады — Прим.Ред). И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я,- написал Райан и опубликовал фото с Блейк и малышкой, правда, закрыл ее лицо смайликом.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с дочерью
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