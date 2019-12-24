В стиле фламенко: королева Максима и король Виллем-Александр опубликовали необычную рождественскую открытку

Королевская семья Нидерландов присоединилась к монархам других европейских стран, выпустив рождественскую открытку. В свойственной себе манере они решили пренебречь очевидными зимними мотивами праздника — никакой елки за спиной, снега и вязаных красных свитеров. Вся женская половина семьи — королева Максима и ее дочери, принцессы Амалия, Алексия и Ариана, — позируют на фотографии в ярких платьях в стиле фламенко, а король Виллем-Александр — в нейтральном бежевом костюме, встав позади своих прекрасных дам.

Счастливого Рождества и Нового года!

— лаконично подписали снимок монархи, опубликовав фото в Instagram.

Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьмиКак оказалось, королевская чета решила не проводить новую фотосессию в канун праздников и воспользовалась фотосюжетом из архива. Кадр был сделан еще минувшей весной, когда семья посещала фестиваль Feria de Sevilla, проходивший в испанском городе Севилья.

Нидерландские монархи еще не обнародовали свои рождественские планы, но, вероятнее всего, праздники, как и в предыдущие года, они проведут в Аргентине, откуда родом королева Максима. Отправившись на другой конец света, король Виллем-Александр по обыкновению оставит для своих подданных праздничное поздравление, которое будет транслироваться в 13.00 по местному времени на государственном телеканале. Королева Максима также уже приняла участие в записи рождественского концерта, который покажут в канун праздника.

Королева Максима на записи рождественского концерта на прошлой неделе

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