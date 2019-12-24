Автоновости: Lada 4×4 может получить фронтальную подушку позже, чем планировалось

После масштабного обновления интерьера знаменитый внедорожник превратился в своего рода рыночный курьез: в оснащение Lada 4×4 входит боковая подушка безопасности, но при этом она не оснащается фронтальной. Эйрбэг в руле появится у «Нивы» еще нескоро.
Строго говоря, подушка безопасности в руле должна была войти в комплекс обновления интерьера Lada 4×4 изначально. Однако по неподтвержденным данным, на этот этап усовершенствования безопасности внедорожника у АвтоВАЗа просто не хватило финансовых ресурсов. Необходимо было сконструировать новое рулевое колесо (или адаптировать что-то из имеющихся решений), а также доработать кожух рулевой колонки и наладить выпуск новых компонентов.
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Предполагалось, что новым рулем "Нива" обзаведется уже в процессе производства – на рубеже 2019 и 2020 гг. Но, как сообщает издание "Лада.Онлайн", эти сроки пришлось пересмотреть: сейчас у завода нет ни готового конструктивного решения, ни поставщика.
Источник издания на заводе утверждает, что еще не решено, как именно снабдить новый руль подушкой, а сложности связаны с конструкцией рулевого механизма Lada 4×4. Предполагается, что двух месяцев на решение этой проблемы тольяттинцам может и не хватить.
Боковой подушкой, интегрированной в водительское сиденье, внедорожник все же начали оснащать, по сути, вынужденно: по требованиям российского законодательства. Оно предполагает снабжение новых автомобилей "тревожной кнопкой" Эра-Глонасс, а сработавшая подушка должна запускать механизм оповещения экстренных служб об аварии.
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