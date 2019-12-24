Автоновости: Lada 4×4 может получить фронтальную подушку позже, чем планировалось

После масштабного обновления интерьера знаменитый внедорожник превратился в своего рода рыночный курьез: в оснащение Lada 4×4 входит боковая подушка безопасности, но при этом она не оснащается фронтальной. Эйрбэг в руле появится у «Нивы» еще нескоро.

Строго говоря, подушка безопасности в руле должна была войти в комплекс обновления интерьера Lada 4×4 изначально. Однако по неподтвержденным данным, на этот этап усовершенствования безопасности внедорожника у АвтоВАЗа просто не хватило финансовых ресурсов. Необходимо было сконструировать новое рулевое колесо (или адаптировать что-то из имеющихся решений), а также доработать кожух рулевой колонки и наладить выпуск новых компонентов.

"Лось" не пострадает: Toyota RAV4 получит новые настройки системы стабилизации

Предполагалось, что новым рулем "Нива" обзаведется уже в процессе производства – на рубеже 2019 и 2020 гг. Но, как сообщает издание "Лада.Онлайн", эти сроки пришлось пересмотреть: сейчас у завода нет ни готового конструктивного решения, ни поставщика.

Источник издания на заводе утверждает, что еще не решено, как именно снабдить новый руль подушкой, а сложности связаны с конструкцией рулевого механизма Lada 4×4. Предполагается, что двух месяцев на решение этой проблемы тольяттинцам может и не хватить.

Боковой подушкой, интегрированной в водительское сиденье, внедорожник все же начали оснащать, по сути, вынужденно: по требованиям российского законодательства. Оно предполагает снабжение новых автомобилей "тревожной кнопкой" Эра-Глонасс, а сработавшая подушка должна запускать механизм оповещения экстренных служб об аварии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Наконец все тайны раскрыты, а работа длиной в 3 года принесла долгожданные результаты — известный в РФ и Майами бизнесмен Марк Пугачев и его команда представили мобильное приложение Pugachev Luxury Lifestyle Management! Мир услуг под запросы состоятельных людей быстро растет. Здесь уже сложно удержаться, востребованными становятся только самые удобные и оригинальные предложения. Такой успех логично […]