У задержанного за коррупцию генерала ФТС нашли сотни тысяч евро и долларов

Денежные средства в размере 600 тыс. евро и 600 тыс. долларов, золотые слитки и драгоценности обнаружили и изъяли в ходе обысков у начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.
Следователь сообщил, что «в ходе обысков у Кизлыка было изъято 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы», передает ТАСС.
Кизлык не признает себя виновным в злоупотреблении полномочиями, передает РИА «Новости».
«Ваша честь, закон позволяет изменять уголовную или административную ответственность ниже низшего предела. Что касается прекращения уголовного дела в отношении жены посла, она была в таком плохом состоянии и знала, что надо идти по красному коридору, но дознаватель принял такое решение. Я не давал указаний и не согласен с ходатайством (о заключении в СИЗО»», – сказал он.
При этом о какой именно жене какого посла идет речь, пока неясно.
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств». Не сообщается, ввозились ли деньги в Россию или вывозились из России.
Ранее во вторник стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС) – генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
До этого в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в ФТС. В ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы, и таможнях Внуково и Домодедово.
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