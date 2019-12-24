В МЧС разъяснили правила курения на балконах

24.12.2019, 15:37, Новости дня

Новые правила противопожарной безопасности не запрещают курить на балконах, однако курильщики должны соблюдать меры предосторожности, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

«Сам процесс курения на балконе – он не противоправен. Но когда вы швырнете свой окурок, и он попадет другому на балкон и там произойдет пожар, сгорят вещи, чужое имущество на сумму 250 тыс. и более, или кто-то получит тяжелый вред здоровью, или не дай бог, кто-то погибнет, – вы юридически будете отвечать в соответствии с действующим законом», – приводит слова Еникеева РИА «Новости».

Он отметил, что при курении на балконе необходимо соблюдать требования безопасности, в том числе обязательно рядом должна находиться пепельница с водой.

Напомним, в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. 



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