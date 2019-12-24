Вика из «НеАнгелов» показала фигуру в купальнике

24.12.2019, 15:30, Новости дня

Участница дуэта «НеАнгелы» Вика продемонстрировала в Instagram фигуру в купальнике.

Она разместила снимок, сделанный на песчаном пляже.

«Однозначно лучше поздно, чем никогда!», – написала певица 24 декабря, по-видимому, имея в виду, что фото было сделано некоторое время назад.

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Однозначно лучше поздно, чем никогда! *

Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы * . (@vikanablack) 24 Дек 2019 в 1:27 PST

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Обладательница тембра голоса контральто.

Группа «НеАнгелы» была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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