В случае угрозы суверенитету Беларуси со стороны РФ мир окажется втянут в войну – Лукашенко

В случае угрозы суверенитету Беларуси со стороны России в войну окажется втянуто мировое сообщество. такое мнение выразил 24 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Белоруссии. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество – они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы», – сказал глава Беларусского государства.

Он считает, что такая «головная боль» Москве не нужна, поэтому РФ, «конечно, будет действовать аккуратно, осторожно».

«Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза», – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Беларусь находится в центре «котла», где пересекаются интересы ряда стран, в том числе российские.

«Будучи в этом «котле», надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле», – отметил президент Беларуси.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года российское издание «Московский комсомолец» написало, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

16 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. По данным белорусского издания «Наша Ніва», в посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, «даже братской России».

23 декабря вице-премьер-министр Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что интеграция РФ и Беларуси в экономической сфере шла «очень медленно», но основной пакет документов уже согласован.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Наконец все тайны раскрыты, а работа длиной в 3 года принесла долгожданные результаты — известный в РФ и Майами бизнесмен Марк Пугачев и его команда представили мобильное приложение Pugachev Luxury Lifestyle Management! Мир услуг под запросы состоятельных людей быстро растет. Здесь уже сложно удержаться, востребованными становятся только самые удобные и оригинальные предложения. Такой успех логично […]