В Дмитрове вандалы сожгли детскую карусель

В Дмитрове в парке «Березовая роща» двое вандалов подожгли детский аттракцион, привезенный из Италии. Теперь администрация подсчитывает сумму ущерба.

Установленные в парке камеры зафиксировали злодеяние злоумышленников. Скорее всего, у них был баллончик с газом, потому что один из мужчин быстро обработал пульт, а другой поджег. К сожалению, качество изображения не позволяет распознать лица злоумышленников», – цитирует осведомленного источника сайт «Подмосковье сегодня». Администрация планирует написать заявление в полицию.

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