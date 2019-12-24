В Дмитрове вандалы сожгли детскую карусель

В Дмитрове в парке «Березовая роща» двое вандалов подожгли детский аттракцион, привезенный из Италии. Теперь администрация подсчитывает сумму ущерба.
Установленные в парке камеры зафиксировали злодеяние злоумышленников. Скорее всего, у них был баллончик с газом, потому что один из мужчин быстро обработал пульт, а другой поджег. К сожалению, качество изображения не позволяет распознать лица злоумышленников», – цитирует осведомленного источника сайт «Подмосковье сегодня». Администрация планирует написать заявление в полицию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В этом году доля современного оружия в ядерной триаде РФ достигла 82%, сообщил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. «За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%», – передает его слова РИА «Новости». Он добавил, что в РВСН, в частности, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Немецкие СМИ объяснили отказ Макрона считать Россию врагом / 1 декабря
- Автоновости: Hyundai готовит для России целую россыпь новинок / 19 декабря
- Родченков оценил решение ВАДА по российским спортсменам / 9 декабря
- Американцы оценили «русский Cybertruck» / 20 декабря
- Международные велогонки решили не отнимать у России / 11 декабря
- Bild и Bellingcat назвали имя высланного из Германии после убийства Хангошвили офицера ГРУ / 18 декабря
- Льдина с рыбаками откололась от берега на Волге / 30 ноября
- Das Erste — посол США в ФРГ обвинил немецкого министра в оскорблении миллионов американцев / 26 ноября