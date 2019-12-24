В Дмитрове вандалы сожгли детскую карусель

24.12.2019, 15:30, Разное

В Дмитрове в парке «Березовая роща» двое вандалов подожгли детский аттракцион, привезенный из Италии. Теперь администрация подсчитывает сумму ущерба.

Установленные в парке камеры зафиксировали злодеяние злоумышленников. Скорее всего, у них был баллончик с газом, потому что один из мужчин быстро обработал пульт, а другой поджег. К сожалению, качество изображения не позволяет распознать лица злоумышленников», – цитирует осведомленного источника сайт «Подмосковье сегодня». Администрация планирует написать заявление в полицию. 



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