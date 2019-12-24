Шойгу рассказал о возможном разворачивании США ракет средней дальности в Европе

24.12.2019, 15:30, Разное

Сергей Шойгу пояснил о своем мнении относительно действий США в отношении РСМД. Глава российского Министерства обороны считает, что Соединенные Штаты могут начать разворачивать ракеты средней и меньшей дальности на территории стран Европы.
В конце лета текущего, 2019 года США вышли из договора РСМД. Многие военные специалисты и политики стран мира высказывали ряд предположений о дальнейших стратегических шагах Вашингтона. По мнению руководства военного ведомства Российской Федерации, в Белом доме намерены разместить ракеты в европейских государствах.

Кроме того, уверен Шойгу, запрещенные Договором ракеты могут быть размещены и в странах Востока. При этом Сергей Кужугетович напомнил, что РФ все так же готова к сотрудничеству и открытому диалогу как с Вашингтоном, так и с любыми другими государствами. Москва, как и ранее, будет соблюдать запрет на размещение подобных типов вооружений.

Однако это будет продолжаться только в случае соблюдения таких же условий Соединенными Штатами. Любые изменения существующего положения должны происходить только по взаимным договоренностям, подчеркнул глава Минобороны, передает издание «ПолитЭксперт».



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