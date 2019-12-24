Адвокат заявил, что украинская сторона вычеркнула экс-беркутовцев из списка на обмен

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен удерживаемыми лицами трех беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 24 декабря, украинская сторона вычеркнула из списка на обмен бывших сотрудников «Беркута» [Олега] Янишевского, [Сергея] Зинченко и [Павла] Аброськина, а также еще несколько человек. Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был менять всех установленных на всех установленных», – отметил Рыбин.

По его словам, сотрудники «Беркута» «долгие годы» находятся в списках и до сих пор не могут быть обменяными.

Адвокат высказал мнение, что эта ситуация может способствовать срыву процесса обмена между Украиной и ОРДЛО.

В теме обмена вновь много спекуляций!Наверняка под давлением "общественности" (по версии Анатолий Шарий не более 200 человек) разгоняется тема, что сотрудников бывшего подразделения #БЕРКУТ нельзя менять.Многие журналистские расследования за последнее время указывают, что в массовой гибели протестующих на майдане виновны сами протестующие. А подставленные сотрудники Беркута вот уже 5 лет томятся в СИЗО.Валентин Рыбин заявляет, что беркутовцев хотят убрать со списка на обмен. Тем самым Украина готова сорвать договорённость #ВсехНаВсех Posted by Артур Журбенко on Teisipäev, 24. detsember 2019

«Громадське» 23 декабря сообщило, что украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию «ГОРДОН», что бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками «ДНР» и «ЛНР», но в этот раз есть большая вероятность, что их все же обменяют.

24 декабря суд не изменил им меру пресечения.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных – оставил под стражей еще на два месяца.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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