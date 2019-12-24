Американские военные отчитались о посещении Санта-Клаусом России

Первой страной, где побывал Санта-Клаус после вылета с Северного полюса, стала Россия, информирует Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), которое следит за перемещением упряжки Санты.
Волшебник уже посетил города Магадан и Петропавловск-Камчатский, а также села Новое Чаплино и Лорино на Чукотке.
Санта-Клаус сейчас направляется на юг, его волшебная упряжка летит из Окленда в город Гисборн в Новой Зеландии, информирует «Интерфакс».
Во вторник Санта-Клаус начал 64-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех с праздником Рождества и вручить подарки детям. Он вылетел с Северного полюса в 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями.
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