Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год. Американское издание Popular Mechanics опубликовало список значимых событий для прогресса человечества, произошедших за данный период.

В изучении и освоении космоса произошли значительные изменения, которые обязательно повлияют на развитие этой области науки. Ученым удалось сделать несколько фотографий, поразивших общественность. Это снимок черной дыры и астероида Аррокот, самого далекого небесного тела, до которого долетал космический корабль. Также стартовала миссия «Артемида», которая включает в себя 37 запусков с Земли, высадку на поверхность Луны и даже создание там первой космической базы. Знаковым событием стал одновременный выход двух женщин в космос. Обнаружена первая межзвездная комета.

Продвинулись вперед и компьютерные технологии. Google достиг квантового превосходства, а суперкомпьютер нашел варианты решения сложной математической задачи, над которой исследователи бились в течение 65 лет. Искусственному интеллекту удалось обыграть лучших игроков в покер.

Медики тоже добились значительного прогресса. Была изобретена вакцина и коктейль антител для лечения лихорадки Эбола. Зафиксирован второй в мире случай излечения от ВИЧ. Хорошо зарекомендовали себя разработанные методы лечения муковисцидоза, сложного заболевания желез внешней секреции, терапия которого ранее была симптоматической. Была доказана опасность вейпов. Медики предложили использовать генетическую генеалогию, как средство борьбы с преступностью, поскольку была доказана высокая эффективность данного метода.

Многое прояснилось и в истории человечества. В Новой Зеландии обнаружены останки нового вида человека Homo luzonensis. Также специалистам удалось обнаружить, что предки современных людей могли вступать в связь с денисовцами. Ученые определили, что происходило в последний день жизни динозавров.

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